Перед зданием Национального Собрания произошла драка между протестующими и депутатом фракции блока «Мой шаг» Сисаком Габриеляном. Один из граждан подошел к автомобилю депутата и сказал: «Пришли за премией?».

Габриелян вышел из автомобиля. Гражданин толкнул депутата, который ответил ему тем же, после чего началась потасовка. Сисак Габриелян начал оскорблять граждан и ударил одного из них по лицу.

Оскорбления звучали с обеих сторон.

Спустя некоторое время депутат, продолжая оскорблять граждан, сел в автомобиль и уехал. Граждане забросали автомобиль яйцами.

Minval.az