Тегеран представил Киеву доклад по украинскому пассажирскому самолету, сбитому под столицей Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ждет от Ирана отчет о ходе расследования крушения украинского Boeing возле Тегерана.

«Организация гражданской авиации Ирана подготовила отчет и в тот же день, когда я об этом сообщил (21 декабря), в онлайн-формате предоставила украинской и другим сторонам», — сообщил, в свою очередь, Хатибзаде на брифинге, отметив, что в скором времени сторонам официально будет предоставлен уже переведенный доклад.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

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