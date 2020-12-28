В столице Норвегии, Осло, в общественных местах установлены 200 билбордов с информацией о карабахских реалиях.

Проект реализован по инициативе действующей в Норвегии азербайджанской диаспоральной организации «CAN» и при финансовой поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, передает Репорт.

Основная цель проекта — информирование местной общественности о карабахских реалиях, привлечение внимания к происходящему во время военных действий.

На билбордах размещен призыв к мировой общественности обратить внимание на военные преступления, совершенные Арменией против азербайджанцев.

На некоторых билбордах использованы фотографии всемирно известного фотографа Резы Деггати.

Minval.az