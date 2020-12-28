Азербайджан попал израильской управляемой ракетой прямо в открытый люк армянского танка.
Кадры с Отечественной войны публикует Youtube-канала Caliber.
Израильская управляемая противотанковая ракета «Spike NLOS», пролетев порядка 15 километров, попала прямо в открытый люк армянского танка.
На представленных видеокадрах можно увидеть весь маршрут полёта противотанковой ракеты благодаря установленной в передней части боеприпаса камере.
На финальной стадии полёта ракета нанесла удар прямо в открытый люк командира танка, уничтожив экипаж и сам танк.