Азербайджан попал израильской управляемой ракетой прямо в открытый люк армянского танка.

Кадры с Отечественной войны публикует Youtube-канала Caliber.

Израильская управляемая противотанковая ракета «Spike NLOS», пролетев порядка 15 километров, попала прямо в открытый люк армянского танка.

На представленных видеокадрах можно увидеть весь маршрут полёта противотанковой ракеты благодаря установленной в передней части боеприпаса камере.

На финальной стадии полёта ракета нанесла удар прямо в открытый люк командира танка, уничтожив экипаж и сам танк.

Minval.az