Если у одного из членов семьи начинаются простудные симптомы, всем остальным нужно соблюдать домашний противоэпидемический режим. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он отметил, что в первую очередь всем членам семьи в общих комнатах следует носить маски и чаще проветривать квартиру.

— Также нужна влажная уборка пола и поверхностей с любым домашним дезинфицирующим средством, которое пригодно в быту. Делать это нужно раза два в день, — приводит слова врача Sputnik.

Кроме того, необходимо сразу вызвать врача и сделать заражённому и другим членам семьи ПЦР-тест, чтобы исключить коронавирус. Если результат окажется положительным, всем проживающим следует начать превентивное лечение, рекомендации по которому должен выдать врач.

Жемчугов порекомендовал выделить заболевшему отдельную комнату, где он сможет находиться без маски. Помимо этого важно исключить общий ужин. А вот посуду специально стерилизовать не нужно, достаточно помыть её горячей водой с моющим средством или в посудомоечной машине.

Minval.az