В преддверии Нового года люди задаются вопросом, как сделать угощение не только вкусным, но и полезным. Что поставить на праздничный стол, чтобы не навредить организму, объяснила диетолог Ирина Дядикова.

— Главный же совет не меняется веками: во всём знать меру, — напомнила эксперт в интервью «Российской газете».

Дядикова посоветовала запекать птицу в духовке с овощами или яблоками, большой индейке предпочесть маленькую утку и отказаться от картофеля. Тем, кто соблюдает рождественский пост, можно заменить мясо на рыбу, запечь её в фольге или сделать заливное.

Новогодний стол не обходится без традиционного салата оливье. Диетолог порекомендовала не заливать его майонезом, а использовать, например, кефир или греческий йогурт. Вместо ветчины стоит положить отварную грудку, чтобы блюдо стало более лёгким.

В селёдке под шубой можно заменить картофель на яблоки, а вместо жирного соуса использовать смесь пряностей с растительным маслом, желтком и лимонным соком. Такой домашний аналог куда менее калориен.

Дядикова напомнила, что уже не модно ставить на стол нарезки, которые заветриваются за ночь и к утру становятся сухими. Также она посоветовала воздержаться от солений и маринадов и заменить их свежими овощами. И даже самым символическим фруктом не следует злоупотреблять, ведь в мандаринах содержится достаточно агрессивный сок.

Эксперт дала рекомендации и на 1 января. По её словам, нельзя доедать вчерашние салаты. Лучше принять душ и пройтись на свежем воздухе. После прогулки полезно есть супы, например хаш (бульон из говяжьих внутренностей) или греческий вариант, когда бульон из петуха разбавляется пополам вином. Спустя 15 минут после трапезы состояние человека улучшается, заключила специалист по питанию.

Minval.az