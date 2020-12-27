Пиротехники МЧС России обнаружили более 10 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе, сообщает ведомство.

«Специалисты отряда «Лидер» МЧС России продолжают пиротехнические работы в Нагорном Карабахе. К настоящему моменту ими обследовано почти 53 гектара территорий и обнаружено свыше 10 тысяч взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

«Среди них более 4700 снарядов от 30 до 152 миллиметров, 416 различных минометных мин, почти 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, более 260 фрагментов РСЗО «Град», а также более 3200 патронов, 540 гранат и пять противотанковых управляемых ракет «Малютка» и «Фагот», — уточняют в МЧС.

Minval.az