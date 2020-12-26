Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов назначил нового начальника Кяпазского районного управления полиции Гянджи.

Как передает местное бюро АПА, на эту должность назначен полковник-лейтенант полиции Наваи Гасымов.

Для информации отметим, что новый начальник ранее занимал должность заместителя начальника по оперативной работе Низаминского районного управления полиции Гянджи.

Отметим, что начальник Управления полиции Кяпазского района Вугар Халилов некоторое время назад был назначен начальником отдела полиции Агстафинского района.

Minval.az