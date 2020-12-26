25 декабря очередная группа российских граждан общей численностью свыше 290 человек покинула территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска в Дагестане.

«Сегодня мы приняли 290 граждан России, которые прибывают через государственную границу с Азербайджаном на дагестанском участке. Все они будут находиться на двухнедельной самоизоляции», – отметил врио министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.

Среди прибывших 28 человек – жители Дагестана, которые направлены на самоизоляцию по месту жительства. Большинство вернувшихся – жители других регионов России, они направлены на обсервацию в санатории и базы отдыха в Махачкале, после 14-дневного карантина будет проведено их повторное обследование. Возвращающихся из Азербайджана граждан России сопровождал первый заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов.

Minval.az