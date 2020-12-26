В Турции вступило в силу соглашение о преференциальной торговле с Азербайджаном.

Текст соглашения опубликован в субботу в официальном вестнике турецкого правительства — Resmi Gazete.

Закон в числе прочих наделяет главу государства напрямую утверждать в будущем новые поправки к соглашению.

Документ был подписан 25 февраля 2020 года по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция в присутствии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.

Целью «Соглашения о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики» является снижение или ликвидация пошлин на товары, создание благоприятных условий для справедливой конкуренции, прогнозируемой и безопасной среды роста торговли.

Minval.az