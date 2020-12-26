В чеченском селе Бачи-Юрт открыли спорткомплекс имени сына главы республики Рамзана Кадырова Ахмата. Здание построили в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни», сообщает ЧГТРК «Грозный».

На открытии спорткомплекса присутствовали министр по физической культуре и спорту Хамзат Кадыров, его первый заместитель Чингизхан Хациев, представители ведомства, руководство администрации Курчалоевского района и местные жители.

На территории спорткомплекса построили футбольное поле, площадки для волейбола и мини-футбола, круговые беговые дорожки. В двухэтажном здании находится спортзал, тренажерный зал, методический и врачебный кабинеты, комнаты отдыха.

О том, почему зданию присвоили имя сына главы республики, не сообщается.

Minval.az