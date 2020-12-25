По поручению президента за последний месяц государство проявило заботу о 4500 семьях шехидов и ветеранов, им предоставлены дома и автомобили.

Об этом в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год».

С. Бабаев отметил, что в связи с Отечественной войной 1500 семей шехидов и инвалидов уже обеспечены пенсиями и пособиями.

«По сравнению с 2019 годом в 2020 году на пенсии выделено на 700 млн. манатов больше, на пособия — на 300 млн. манатов», — подчеркнул он.

Minval.az