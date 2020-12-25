В отделе по расследованию тяжких преступлений Следственного управления г. Еревана Следственного комитета РА продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против председателя партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна за публичные призывы к насилию.

Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета. На основании добытых в ходе предварительного следствия достаточных доказательств Гарнику Исагуляну предъявлено обвинение по п.1 ч.2 ст.333 (ложный донос) и ч.1 ст.226.2 (публичные призывы к насилию, публичное оправдание или пропаганда насилия). Представленное в суд ходатайство об аресте Г.Исагуляна было отклонено.

Предварительное следствие продолжается. Напомним, в Youtube был выложен видеоматериал под названием «Тому, кто пристрелит Никола Пашиняна, надо присудить звание Национального героя или премию в 1 млн долларов» — о пресс-конференции Гарника Исагуляна, в ходе которой Исагулян, как утверждает следствие, озвучил призывы к насилию.

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