«Критиковать правительство после Отечественной войны под руководством президента Ильхама Алиева было бы неверно. Тем не менее, мы должны более внимательно относиться к семьям шехидов, ветеранам, именно они принесли нам победу».

Об этом в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса сказал заместитель председателя комитета парламента по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев.

Депутат отметил, что в результате попустительства Совета Безопасности ООН наши земли были оккупированы, на оккупированных территориях совершались разрушения.

«На Гаити на миротворцев ООН подали в суд по обвинению в распространении опасной болезни. Мы также должны подать в суд на Совет Безопасности ООН за попустительство», — цитирует его АПА.

Minval.az