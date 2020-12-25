Экономия средств в рамках проекта создания Южного газового коридора (ЮГК) в 2013-2020гг составила $12 млрд, заявил заместитель вице-президента SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по маркетингу и инвестициям Виталий Беглярбеков.

«В рамках строительства ЮГК, полномасштабный запуск которого состоится через несколько дней, все расчеты сделаны, все балансы подведены. Мы сэкономили порядка $12 млрд. И стоимость ЮГК, включая часть upstream (добыча) по Стадии-2 Шах-Дениз с 2013 года на сегодняшний день составляет порядка $33 млрд (в 2013 году оценивалась в $45 млрд)», — сказал Беглярбеков в интервью телеканалу CBC.

По его словам, все основные компоненты ЮГК были сданы в срок или досрочно. Это касается, в первую очередь, расширения Южно-кавказской трубопроводной магистрали и трубопровода TANAP.

«На эти два компонента вместе с работами в азербайджанском секторе Каспийского моря и приходился основной удельный вес той экономии, о которой мы говорим. На первом месте здесь, конечно же, стоит TANAP, который под операторством SOCAR был построен и в срок и намного ниже запланированного бюджета. То же самое относится и к другим компонентам ЮГК», — сказал он.

Представитель SOCAR также сообщил, что с учетом текущих мировых тенденций капитальные расходы по проекту ЮГК будут полностью возмещены «в течение 8-10 лет».

«По мере развития проектов, расширения, в них добавляются капвложения, это может повлиять на сроки возмещения, отодвигая их на более далекую перспективу. Если при этом цены на углеводороды, а Шах-дениз — это не только газ, а еще и конденсат, будут в перспективе идти к росту, что является во всяком случае моим прогнозом на 2021 год, то и соответственно, и время возмещения затрат и время когда мы перейдем на полностью прибыльный проект, будет приближаться», — добавил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, затем была снижена до $38 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

В настоящее время реализованы все 4 компонентов проекта.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются до конца 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

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