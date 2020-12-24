«До войны я неоднократно обращался к азербайджанскому народу и говорил, что сегодня Азербайджан сильная страна, и за всю историю он никогда не был таким сильным, как сейчас. Тогда я имел в виду не только экономический, но и военный потенциал. История и итоги войны показали, что я был прав».

Об этом 23 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки вместе с первой леди Мехрибан Алиевой в освобожденный от оккупации Губадлинский район.

Глава государства отметил, что никогда еще в истории Азербайджан не завоевывал такую яркую Победу, никогда не был таким сильным, как сейчас: «Наша сила — в нашем единстве. Мы продемонстрировали единство, стойкость, героизм и в результате этого, разбив голову врага железным кулаком, освободили наши родные земли. Карабах – это Азербайджан! Да здравствует азербайджанский солдат! Да здравствует Азербайджан!» (цитата по АПА).

Minval.az