Мехрибан Алиева обнародовала в соцсети «Инстаграм» обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава государства сказал: Я получаю многочисленные поздравления, письма по случаю дня рождения. Выражаю признательность всем, кто направляет эти поздравления. Я никогда не отмечал свой день рождения. Всегда в день рождения встречался с вынужденными переселенцами, семьями шехидов. А в этом году накануне дня рождения вместе с Мехрибан ханым побывал на освобожденных от оккупации землях – в Зангилане, Губадлы и, если так можно сказать, отметил этот день с солдатами.

Сегодня я нахожусь в Баку, вместе с членами семьи. Мы и на сей раз ничего не будем отмечать. Просто сами посидим, побеседуем, поговорим.

2020 год подходит к концу. Нынешний год был очень успешным для нас. Мы одержали историческую Победу. Освободили наши земли от оккупации. В то же время это был печальный год, у нас есть шехиды. Наши дети погибли за Родину, за землю, возвысились на вершину шехидства. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах терпения их близким! Да ниспошлет Аллах исцеление всем нашим раненым военнослужащим!

Уверен, что последующие годы тоже будут успешными для нашей страны. Азербайджан будет развиваться, идти по пути прогресса, наши разрушенные города и села будут восстановлены. Со следующего года начинается большая созидательная работа. Уверен, что азербайджанский народ, проявив единство, солидарность в созидательных делах, как это было в период войны, еще раз продемонстрирует всему миру свое величие.

Дорогие братья и сестры, еще раз выражаю признательность за поздравления. Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом, Днем солидарности азербайджанцев мира. Карабах – это Азербайджан!