Решение нагорно-карабахского конфликта одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом.

Об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Это одно из важнейших достижений. Роль России очевидна. Между чудесами и реальностью есть очень важный сегмент — это труд. За трехсторонним заявлением Азербайджана, России и Армении стоит колоссальный труд и его реализация связана с еще большим колоссальным трудом. Предстоит большая комплексная работа. Когда есть мир, очень многое достижимо», — сказала она.

Minval.az