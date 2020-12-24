Российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что Ильхам Алиев смог стать национальным героем после того как реализовал несколько ключевых задач, одной из которых являлось обеспечение политической стабильности в стране.

«Эта задача была блестяще решена благодаря его сильным волевым качествам государственного деятеля. Это, в свою очередь, позволило создать благоприятные условия для решения следующей задачи — обеспечения сильной экономики Азербайджана, постоянного экономического роста страны и создания сильных государственных институтов. Также проводимая Алиевым политика в области нефтегазовых ресурсов, благодаря чему большие доходы от нефтегазового сектора пошли в бюджет Азербайджана, а в дальнейшем на развитие необходимых проектов, таким образом, на благо всей страны», — сказал Марков в четверг на российско-азербайджанской конференции на тему «Ильхам Алиев и его вклад в развитие, и победу современного Азербайджана и развитие российско-азербайджанских отношений», передает «Интерфакс-Азербайджан».

Эксперт также считает, что на основании всего этого была построена сильная армия Азербайджана.

«Азербайджанская армия была вооружена новейшим оружием, удалось решить задачу технического перевооружения армии из нескольких источников. Базу вооружения армии Азербайджана составила российская военная техника. Именно отличные отношения с Россией позволили обеспечить постоянный поток новейшей российской техники. Кроме российской техники на мировом рынке были осуществлены закупки других важных ресурсов, в частности, ударные беспилотники из Турции и разведывательные беспилотники из Израиля. Ударные беспилотники сыграли немалую роль в ходе военных действий”, — подчеркнул Марков.

Помимо этого, по словам политолога, Алиев отлично проявил качества дипломата. «Ему удалось решить несколько важных дипломатических задач: прежде всего, это хорошие партнерские отношения с Россией обеспечили нейтралитет Москвы. Армянское лобби внутри России оказывало колоссальное, очень жесткое давление на общественное мнение, требуя вмешательства России в конфликт, что вызвало резонанс и отторжение”, — отметил Марков.

Еще одна задача, которую, по мнению политолога, решил президент Азербайджана — это обеспечение союзнических отношений с Турцией, которая также не вмешивалась в военные действия, она только лишь поставляла военную технику. «Самое главное, Турция оказала политическую поддержку Азербайджану», — отметил он.

Помимо этого, Марков отметил, что еще одной большой заслугой президента Алиева является то, что он на протяжении многих лет продвигал политику мультикультурализма, что создаст все условия для армянского населения Карабаха как полноправных граждан азербайджанского государства.

Minval.az