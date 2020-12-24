Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2020/12/24 17:14
Раздел: Азербайджан
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