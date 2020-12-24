В Грузии в городе Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы, были застрелены двое этнических азербайджанцев.

Оба пострадавших — мужчины среднего возраста. Они были застрелены из огнестрельного оружия неизвестным лицом (лицами), когда возвращались с поминок.

Пострадавшие были госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники МВД Грузии, ведется расследование.

Сейчас состояние двух застреленных в Марнеули азербайджанцев удовлетворительное.

Об этом АПА сообщили местные жители. Сообщается, что оба пострадавших получили пулевые ранения в ногу, госпитализированы в местную больницу и прооперированы.

Предполагается, что инцидент произошел на почве мести. По факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия и умышленного нанесения вреда здоровью.

Minval.az