Президент Российской Федерации Владимир Путин направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах.

Весьма велик Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства между нашими государствами. Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье».

Minval.az