24 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал успехов во имя развития нашей страны и благополучия нашего народа, крепкого здоровья.

Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии и укреплении дружественных и братских отношений Азербайджана и Турции во всех сферах.

Minval.az