Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, передает УНИАН.

Верховная Рада приняла его 15 декабря.

Закон об особенностях самоуправления в Донбассе был принят в сентябре 2014 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко. Он предусматривает амнистию для участников вооруженного конфликта, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, особую государственную поддержку для восстановления промышленности и инфраструктуры.

Однако все это должно вступить в силу после вывода войск и проведения внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

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