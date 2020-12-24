В Ереване начались столкновения между полицейскими и протестующими, которые с утра собрались у здания правительства. Участники акции пытаются пройти через полицейский кордон, в несколько рядов окруживший правительственное здание у всех входов.

В частности, на проспекте Тиграна Меца полиция оттесняет граждан, которые скандируют «Никол предатель» и пытаются пройти вперёд, чтобы не выпустить выезжа кортежа Никола Пашиняна.

Некоторых активистов задержали полицейские и поместили в автозаки. Ситуация продолжает оставаться напряженной.



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