Распространилось еще одно видео визита президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в освобожденные Губадлинский и Зангиланский районы.

Ильхам Алиев заявил, что в регион вернется жизнь:

«Иншаллах. Сейчас мы направляемся в Баку. Благодарю Мехрибан Алиеву за съемки».

Мехрибан Алиева также выразила свою любовь к народу, сказав «С глубоким уважением и любовью, ваша Мехрибан».

Затем глава государства сказал: «Спасибо, дорогие братья и сестры, спасибо. Карабах — это Азербайджан!».

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Minval.az