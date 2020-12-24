Распространилось еще одно видео визита президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в освобожденные Губадлинский и Зангиланский районы.
Ильхам Алиев заявил, что в регион вернется жизнь:
«Иншаллах. Сейчас мы направляемся в Баку. Благодарю Мехрибан Алиеву за съемки».
Мехрибан Алиева также выразила свою любовь к народу, сказав «С глубоким уважением и любовью, ваша Мехрибан».
Затем глава государства сказал: «Спасибо, дорогие братья и сестры, спасибо. Карабах — это Азербайджан!».
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