Экс-президента Кыргызыстана Алмазбек Атамбаев могут перевести в больницу по состоянию здоровья.

Об этом сообщил глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

«Если здоровье Атамбаева не улучшится, то переведем его в больницу», — цитирует Ташиева «Интерфакс».

Ранее адвокаты Атамбаева неоднократно сообщали о низком давлении , экс-главы Кыргызыстана.

23 июня в Бишкеке Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Однако 30 ноября Верховный суд Кыргызыстана отменил приговор судов низших инстанций. Дело было передано на пересмотр в Первомайский суд Бишкека.

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