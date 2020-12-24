Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе — скорейшее восстановление мирной жизни, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в Азербайджан и Армению.

«Основная задача проводимой гуманитарной операции — скорейшее восстановление мирной жизни в регионе. Для нас очень важно наличие актуальной и достоверной информации о реальных потребностях Нагорного Карабаха в целях минимизации возможных негативных последствий для населения. Со своей стороны МЧС России на регулярной основе входит в состав рабочих групп по оценке состояния инфраструктуры Нагорного Карабаха и его потребностей», — приводятся в сообщении МЧС России слова Зиничева.

Уточняется, что глава МЧС России в Азербайджане встретился с президентом Ильхамом Алиевым и министром МЧС Кямаладдином Гейдаровым, а в Армении — с премьер-министром Николом Пашиняном и министром МЧС Андраником Пилояном.

«В ходе встреч стороны отметили, что работа между ведомствами строится на основе двухсторонних соглашений между правительствами государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — добавляется в сообщении.

Minval.az