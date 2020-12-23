В Армении задержан глава оппозиционной партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян, по подозрению в публичных призывах к насилию, сообщил в среду Следственный комитет Армении.

«Выяснилось, что в видеозаписи «Тому, кто пристрелит Никола, нужно присудить звание национального героя или выдать миллион долларов в качестве премии», опубликованной на сайте Youtube, глава партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян из-за политических и иных взглядов во время пресс-конференции публично призвал к насилию против премьер-министра Армении», — говорится в сообщении.

Исагулян задержан по части 1 статьи 262.2 Уголовного кодекса Армении (публичные призывы к насилию в отношении лица или группы лиц по признаку пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических характеристик, языка, религии, мировоззрения, политических или иных взглядов, принадлежащих к национальному меньшинству. по мотивам собственности, рождения, инвалидности, возраста или других личных или социальных обстоятельств публичное оправдание или пропаганда такого насилия).

Максимальная санкция по этой статье предусматривает год лишения свободы.

Minval.az