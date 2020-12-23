Кабинет министров Азербайджана утвердил генплан развития города Гейчай.

Генплан разработан Государственным проектным Институтом «Azərdövlətlayihə» по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

«В генеральном плане предусмотрены показатели жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения на период до 2035 года. Кроме этого, учтено расширение транспортных и инженерно-коммуникационных систем, составляющих инфраструктуру города», — сообщили в пресс-службе Кабмина.

Minval.az