Парламент Турции утвердил Соглашение о преференциальной торговле с Азербайджаном.

Документ был подписан 25 февраля 2020 года по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция в присутствии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, передает «Анадолу».

Целью «Соглашения о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики» является снижение или ликвидация тарифов на товары, создание благоприятных условий для справедливой конкуренции, прогнозируемой и безопасной среды роста торговли.

Выступая на обсуждениях, депутат от партии İYİ от Стамбула Явуз Агыралиоглу привлек внимание к масштабам экономик тюркоязычных государств.

Он выразил надежду на то, что взаимодействие между тюркскими странами будет шириться, что носит взаимовыгодный характер.

Агыралиоглу призвал к консолидации усилий по взаимодействию с дружественными государствами, в том числе в экономической сфере.

Касаясь соглашения с Азербайджаном, депутат отметил, что стороны определили 15 товарных позиций с обеих сторон, к которым будут применены льготы и годовые тарифные квоты по данным товарам. В основном это продукты сельского хозяйства, констатировал он, выразив надежду на то, что этот перечень будет расширен.

По итогам голосования соответствующий законопроект был утвержден парламентариями.

Minval.az