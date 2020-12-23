«В Азербайджане будет электронная система в связи с людьми, которые вакцинируются от коронавируса. Специалисты работают над этой программой».

Об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы в интервью «Real TV», передает Репорт.

Глава TƏBİB отметил, что людям будут вводить обе дозы вакцины.

«Люди, которые принимают первую дозу, будут предупреждены о необходимости принять вторую дозу. Электронная система будет основана на программе e-təbib. Система почти готова. Кроме того, мы разработали паспорт COVID-19 со штрих-кодом, принадлежащий каждому человеку. При необходимости этот паспорт выдается тем, кто будет вакцинирован. Если какая-либо зарубежная страна запросит документ, связанный с коронавирусом, этот паспорт будет представлен».

«Мы убедим тех, кто откажется от привозимых в Азербайджан вакцин против нового типа коронавирусной инфекции, что вероятность заражения сохраняется», сказал Рамин Байрамлы.

Глава TƏBİB отметил, что вакцинация, проводимая в стране до сих пор, была добровольной.

«Мы постараемся сделать так, чтобы эта вакцинация охватила большое количество людей. В этом мы убедим их, поделившись максимально прозрачной информацией с общественностью. Мы убедим их, что самый безопасный способ защитить здоровье членов их семей — это вакцинироваться», — сказал Р.Байрамлы.

Minval.az