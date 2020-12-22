Из-за колоссального количества соли красная икра может негативно влиять на сердце, ЖКТ и даже иммунитет, также этот деликатес способен вызвать аллергию. О том, кому нельзя есть икру и сколько ложек можно употребить без вреда для здоровья, рассказала врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев.

В красной икре содержится множество полезных элементов: витамины, йод, фосфор и кальций, жирные кислоты омега-3 и омега-6, легко усваиваемый белок, но есть и одна опасная составляющая — соль. В 100 граммах этого деликатеса аж 10 граммов соли. Это при том факте, что ВОЗ рекомендует в сутки употреблять всего 4,5 грамма.

Из-за этого красная икра негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, суставы, может приводить к гипертонии и снижению иммунитета. А ещё этот продукт способен вызвать серьёзную аллергическую реакцию — вплоть до отёка Квинке и анафилактического шока.

Чтобы не нанести вред здоровью, диетолог рекомендует употреблять икру не более двух раз в неделю по паре столовых ложек. При этом в «икорные» дни следует отказаться от других солёных продуктов.

Вдвойне опасен некачественный или просроченный деликатес — такой продукт «бьёт» по почкам, печени, нервной системе и даже может вызвать ботулизм — тяжёлое токсико-инфекционное заболевание, которое нередко приводит к летальному исходу.

— Перед покупкой обязательно проверяйте целостность упаковки, а также срок годности и состав продукта. В нём не должно быть красителей или ароматизаторов. Отдайте предпочтение стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить внешний вид икринок. При этом рекомендую брать малосольную икру. Ведь чем больше соли кладут в продукт, тем выше вероятность, что он уже не первой свежести. Кроме этого, банки с икрой обязательно должны храниться в холодильниках — с обычных полок брать товар нежелательно, — приводит слова врача российский интернет-сайт News.ru.

Minval.az