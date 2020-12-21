Генеральная прокуратура Армении сообщила о десятках уголовных дел, возбужденных и расследуемых на основании многочисленных сообщений в СМИ о возможных ошибках, нарушениях, случаях преступной халатности во время войны в Карабахе.

Как во время войны, так и после нее в СМИ появлялись многочисленные публикации, а также заявления известных персон о случаях предательства, должностной и служебной халатности, дезертирства и членовредительства со стороны военнослужащих, преднамеренном срыве военных поставок, преднамеренной «сдаче» тех или иных населенных пунктов Карабаха и т.д.

Генпрокуратура собрала и тщательно изучила все эти публикации и все заявления бывших военных деятелей, госчиновников, касающиеся этой темы. По результатам мониторинга возбуждено в общей сложности 882 уголовных дела, расследованиями занимаются Специальная следственная служба, Следственный комитет и Следственный департамент Службы нацбезопасности. Обвинения предъявлены десяткам людей.

Генпрокуратура обещает в процессе расследования периодически сообщать о результатах. В центре внимания правоохранителей будет вопрос, насколько очевидные преступления повлияли на окончательный исход войны.

Minval.az