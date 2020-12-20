Сотрудники Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана посетили получившего ранение в ходе Отечественной войны Гасанова Наиля Ханифа оглу.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, семья Гасановых живет в деревне Базар в Загатальского района. По просьбе членов семьи она привлечена к программе самозанятости, и в ближайшие дни будет обеспечена необходимым в рамках этой программы.

В прошлом месяце семье Наиля Гасанова в связи со здоровьем его сына было назначено ежемесячное пособие, предоставлено реабилитационное оборудование.

Помимо этого, в ближайшие дни будет изучен вопрос назначения участнику войны инвалидности, и при назначении степени инвалидности ему будет предоставлена ​​ежемесячная пенсия или пособие. Также семье будет оказана единовременная помощь.



Minval.az