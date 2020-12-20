Усиленные меры безопасности предпринимаются в Минске в воскресенье в связи с проведением несанкционированной акции «Марш народного трибунала», о проведении которой объявила оппозиция.

С утра в центр Минска проследовали грузовики с личным составом подразделений внутренних войск МВД, а также специальная техника, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале белорусского портала Onliner.

Противники властей в 134-й день протестов планируют организовать очередную акцию. В последний месяц участники изменили тактику: они собираются во дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем. Не дожидаясь рассвета, несколько сотен жителей спального микрорайона Сухарево уже провели марш протеста. Выйдя на проезжую часть, участники акции с бело-красной символикой прошли по своему району, скандируя требование отставки действующего президента, сообщает белорусский портал tut.by. Пока не сообщается о задержаниях участников акции.

В связи с тем, что в последний месяц протестующие проводят акции в спальных микрорайонах, сюда стягиваются силовики, они дежурят рядом с торговыми центрами и другими точками сбора демонстрантов.

Minval.az