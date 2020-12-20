Впервые в истории Армении были использованы защищающие от пуль чемодан и зонт для защиты руководителя страны от народа. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Сурен Саркисян.
Впервые в истории Армении были использованы защищающие от пуль чемодан и зонт для защиты руководителя страны от народа. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог Сурен Саркисян.
Дата: 2020/12/20 9:42
Раздел: Бывший СССР
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