Собравшиеся там с утра азатамартики и родные погибших встретили его, скандируя «Никол предатель».

Отметим, что в течение всего шествия Пашинян был окружен беспрецедентным количеством сотрудников службы безопасности. Кроме того шествие сопровождали бронированные машины. До того, как шествие достигло военного пантеона, на месте собралось большое количество сотрудников полиции, в том числе и красные береты.

Сотрудники службы безопасности держали над головой Пашиняна черные зонты и чемоданы и пытались прорваться сквозь собравшихся, открыв путь Пашиняну. Граждане что-то бросили в его направлении, после чего сотрудники службы безопасности начали защищать его зонтами.

Собравшиеся у входа в Ераблур граждане, в том числе и родные жертв войны, сформировали живую стену, пытаясь не позволить Пашиняну пройти вперед, но полицейские, толкая их, вытеснили с пути Пашиняна.

Даже в Ераблуре прибывшие с Пашиняном, несмотря на несмотря на объявление о траурном шествии, скандировали «Никол», «Никол — премьер-министр».

Сейчас в Ераблуре сложилась напряженная ситуация, Пашиняна проводят через собравшихся, взяв его в кольцо безопасности.

Minval.az