Для реализации работ по строительству и благоустройству, а также новых инфраструктурных проектов в Карабахском регионе проводится топографическое картографирование территорий.

По словам руководителя организации по геодезии и картографии министерства экологии и природных ресурсов Назима Исмаилова, на предварительном этапе работы начаты по городу Шуша, и этот процесс охватит весь регион:

«В настоящее время группа специалистов работает над изучением географических и геометрических элементов города и подготовкой подробной топографической карты», — заявил он.

Исмаилов отметил, что для реализации инфраструктурных проектов во всех отраслях экономики в Карабахском регионе и прилегающих районах, прежде всего, важно подготовить топографические карты местности, и эти карты станут основой для проведения восстановительных работ.

Minval.az