Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) — «КомбиВИЧвак», разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, может вырабатывать антитела к вирусу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра.

«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, — у 80%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая фаза клинических исследований препарата проводилась в 2011 году. Тогда было установлено, что вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ».

Сейчас в «Векторе» на платформе «КомбиВИЧвак» создан усовершенствованный вариант вакцины — «КомбиВИЧвак-Ново». Действенность вакцины против ВИЧ может быть определена в дальнейших клинических исследованиях.

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