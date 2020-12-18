Из Гейгельского района в Кельбаджарский будет проложена новая автомобильная дорога.

Об этом заявил глава Главного управления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Хидаят Рустамов.

«Дорога предположительно длиной 102 км будет проходить через Муровдаг, от гёйгёльского села Тоганалы до города Кельбаджар, а оттуда до Истису. Она будет состоять из 3 полос движения, чтобы грузовики не препятствовали движению легковых автомобилей в горных районах. В настоящее время готовится проект этой дороги», — сказал он.

Кроме того, по его словам, планируется строительство кольцевой автомобильной дороги из Кельбаджарского района в Лачинский район.

«Также предусматривается строительство автомобильной дороги Губадлы-Лачин. А автомобильная дорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Губадлы будет вновь проложена в качестве магистрали», — добавил Рустамов.

Minval.az