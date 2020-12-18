Премьер Армении Никол Пашинян не примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца, сообщила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

18 декабря 2020 г. в режиме видеоконференции пройдет заседание Совета глав государств СНГ. На саммите под председательством Республики Узбекистан планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях.

Также будут рассматриваться вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. По сообщению пресс-службы Кремля, по итогам заседания будет утверждена «актуализированная концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов».

Minval.az