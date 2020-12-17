Президент Украины Владимир Зеленский назвал поддержание антироссийских санкций одной из внешнеполитических задач Киева, сообщает «Интерфакс — Украина».

По словам Зеленского, в повестке дня остается вопрос продолжения санкций против Москвы. Он также назвал принципиально важной работу над привлечением России «к юридической ответственности за нарушение международного права».

Основным внешнеполитическим приоритетом Украины, по словам Зеленского, являются установление мира, возобновление суверенитета и территориальной целостности.

«Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне РФ. Это не только вражеские действия против нашей независимости, против Украины, это вызов всему, мы считаем, цивилизованному мировому сообществу», — заявил президент Украины.

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