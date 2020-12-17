Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение «О выплате материальной помощи в связи с ущербом, причиненным гражданскому населению в результате начавшейся 27 сентября агрессии вооруженных сил Республики Армения против Азербайджанской Республики».

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Согласно распоряжению, Министерству финансов даны соответствующие поручения. На возмещение ущерба, причиненного гражданскому населению в результате армянской агрессии, на первоначальном этапе выделяется 9 068 128 манатов.

Minval.az