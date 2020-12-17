В Армении действительно идет подготовка к внеочередным парламентским выборам, однако связаны они будут не с отставкой премьер-министра Никола Пашиняна, а напротив, с укреплением его власти.

Об этом заявила представитель оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Прежде всего политик подчеркнула, что Пашинян не намерен добровольно уходить в отставку. «Сегодняшние сведения о том, что он уйдет в ночь на 1 января – это предновогодняя шутка. Я 10 лет работала с Николом Пашиняном и видела, как он держится за власть, и поэтому могу сказать точно, что добровольная отставка Пашиняна хоть 31 декабря, хоть 2 февраля исключена», — указала она.

По словам Наиры Зограбян, оппозиция сейчас предлагает Пашиняну безопасную отставку, однако он на такое предложение не соглашается. «Никол Пашинян обязательно уйдет, рано или поздно. Пока что мы предоставляем ему для этого гуманитарный коридор. Он, к сожалению, не хочет использовать этот гуманитарный коридор», — сообщила представительница «Процветающей Армении», добавив, что у ее партии есть информация о подготовке внеочередных парламентских выборов.

«У нас есть сведения, что Никол Пашинян готовит внеочередные парламентские выборы, ориентировочный срок – конец марта. Его план в том, чтобы сфальсифицировать эти выборы, изобразить победу его силы «Мой шаг», и с помощью этого сохранить власть, быть переизбранным премьер-министром Армении», — рассказал политик, выразив уверенность в том, что оппозиция не даст такому сценарию исполниться.

«К сожалению, этот человек потерял адекватность и легитимность. Вчера он даже назвал людей, которые выходят на улицу, бунтовщиками. Он сказал, что это элитарный бунт, и тут да, я согласна – на улицы вышла вся элита Армении, которая думает и может генерировать мысли и идеи. Эти люди ни за что не уйдут домой, хотя Пашинян уже надеется, что продолжать протесты им помешает погода. Но он не понимает, что это уже не борьба за власть, а борьба за Армению», — цитирует Зограбян «Вестник Кавказа».

Minval.az