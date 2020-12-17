Стали известны причины задержки поступления пакета бюджета на 2021 года в Милли Меджлис.

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли внес ясность в этот вопрос.

По его словам, пакет бюджета на 2021 год еще не поступил в Милли Меджлис:

«Задержка в этом году связана с Отечественной войной и восстановительными работами, которые должны быть проведены в будущем году и в течение нескольких лет на освобожденных территориях, мерами по усилению безопасности и другими необходимыми работами, а также из-за решения вопросов в связи с оптимальным расчетом и представлением финансовой нагрузки», — цитирует Масимли АПА.

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