В целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19 продолжаются контрольно-профилактические мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

16 декабря сотрудниками полиции и Внутренних войск в общественных местах на территории республики были выявлены и задержаны 47 активных пациентов с COVID-19, покинувших места проживания.

Из них 42 человека были возвращены домой с соблюдением медицинских предписаний, 5 человек госпитализированы.

В отношении 28 человек возбуждены уголовные дела в соответствии с законодательством.

В районных и городских управлениях полиции республики продолжаются расследования по фактам.

Minval.az