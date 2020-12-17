Сроки легального пребывания на территории Грузии иностранцев и лиц без гражданства, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли покинуть республику, продлены до 1 июля 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Отмечается, что речь идет об иностранцах или лицах без гражданства, которые легально находились на территории страны до 14 марта 2020 года и не могли уехать из-за ограничений, введенных из-за пандемии.

В заявлении указано, что присутствие этих лиц должно быть вызвано рядом факторов: если государство, гражданином которой является иностранец, входит в зону повышенного риска по распространению COVID-19, если пересечение границы ограничено соответствующим государством, если человек находится в больнице, на карантине или в режиме самоизоляции, если лицо не может покинуть Грузию из-за отмены рейсов.

По данным грузинского МИД, эти критерии могут стать основанием для выдачи иностранцу вида на жительство. Ранее срок легального пребывания иностранцев на территории Грузии действовал до 31 декабря.

Minval.az