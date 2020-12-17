Российские саперы очистили около 200 га территории и обезвредили свыше 6 тыс. взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Дмитрий Перепелкин.

«Российскими саперами Центра гуманитарного разминирования от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 195 га территории и 60 км дорог. Обнаружено и уничтожено более 6 тыс. взрывоопасных предметов», — сказал Перепелкин.

По его словам, также было проверено 405 зданий на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

«Совместно с представителями Международного Комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами, а также поиск пропавших без вести. Для повышения эффективности данной работы увеличено количество поисковых групп с трех до пяти», — подчеркнул Перепелкин.

Он рассказал, что на горячую линию по сбору данных о пропавших без вести поступило свыше 490 телефонных обращений.

Minval.az