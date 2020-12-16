16 декабря состоялось обсуждение номинационного документа “искусство миниатюры”, подготовленного совместно Турцией, Азербайджаном, Ираном и Узбекистаном, и было принято решение о включении этого культурного элемента в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Как говорится в сообщении Министерства культуры, принятие такого важного для нашей страны решения стало возможным благодаря поддержке первого вице-президента Азербайджанской Республики, руководителя Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой, совместной деятельности министерств культуры и иностранных дел Азербайджанской Республики, постоянного представительства Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО и Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО.

Азербайджанское миниатюрное искусство, составляющее интересную и богатую часть искусства народов Ближнего и Среднего Востока, занимает особое место в истории мирового искусства. В многонациональном номинационном документе указывается, что искусство миниатюры рассматривается как неотъемлемая часть социальной и культурной идентичности обществ государств, представляющих его. Каждое миниатюрное произведение способствует существованию историко-культурного наследия, укрепляет культурные связи между прошлым и настоящим и выступает в роли исторического документа с богатым визуальным содержанием, отражающим традиционную архитектуру, обряды, культурные события и многие другие сферы повседневной жизни.

Отметим, что, как всегда, Республика Армения за несколько недель до заседания попыталась совершить провокацию, и в обращениях протеста, направленных в ЮНЕСКО, заявила о недопустимости упоминания в номинационном документе вопросов, связанных с азербайджанским искусством миниатюры на территории Карабаха. При этом они утверждали, что искусство Карабахской миниатюры принадлежит исключительно армянам и христианскому наследию. Со стороны Азербайджана, ссылаясь на принципы международного права, духу Конвенции 2003 года и исторические факты, стране-провокатору был дан соответствующий ответ.

16 декабря также было принято решение о включении представленного Азербайджаном номинационного документа «Гранатовый праздник, традиционный гранатовый фестиваль и культура» в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

14-19 декабря проходит 15-е заседание Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, напоминает АПА.

Minval.az